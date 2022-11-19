Galatasaray, Hull City'nin Türk yıldızına talip oldu! Acun karşılığında bakın kimi istedi

Galatasaray, sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye giden Doğukan Sinik'e talip oldu. Hull City cephesi ise Doğukan'ın karşılığında Yunus Akgün'ün bonservisini ve bir miktar para istiyor.

Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle ivme yakalayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında şampiyonluğun en büyük favorisi olmak için kolları sıvadı. Ajansspor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Antalyaspor'dan Hull City'ye giden Doğukan Sinik'e talip oldu.

4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Acun Ilıcalı, Doğukan Sinik'in bonservisi için Antalyaspor'a 4 milyon euro ödemişti. Hull City'nin Doğukan için talebi ise Yunus Akgün ve karşılığında bir miktar para.

DEVREYE TİMUR GİRDİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Acun Ilıcalı ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Hull City'de umduğunu bulamayan Doğukan, 21 haftalık süreçte sadece iki kez ilk 11'de forma şansı buldu. 10 maçta forma giyen Doğukan, 1 asist üretti.