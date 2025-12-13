Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Sane, Sallai, Osimhen ve Icardi gollerini kaydederken, Antalyaspor'un tek golü Van de Streek'ten geldi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm (Dk. 46 Van de Streek), Boli

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 67 Arda Ünyay), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 74 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan, Torreira (Dk. 67 Sara), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Osimhen

Goller: Dk. 7 Sane, Dk. 11 Sallai, Dk. 56 Osimhen, 90+3 Icardi ( Galatasaray ) Dk. 69 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 31 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor ) Dk. 85 Osimhen, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş ( Galatasaray )

56. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yunus Akgün'ün kendi yarı sahasından attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Osimhen, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

59. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ballet'in yerden vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düştü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında ön direkte topla buluşan Saric'in kafasıyla aşırttığı meşin yuvarlak Osimhen'den sekti. Arka direkte boş durumda topla buluşan Van de Streek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

77. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Sara'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 1-4

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
