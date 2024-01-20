Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-2 yenildi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-2 yenildi. Maçın setleri 25-20, 30-32, 20-25, 25-21, 11-15 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Ünye
Hakemler: Burhan İlhan, Tolga Can Dinçer
Galatasaray HDI Sigorta : Jan Hadrava, Burak Baturalp Güngör, Ahmet Tümer, Miran Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Zimmermann, (Nikola Mijailovic, Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Ozan Ataseven, Çağatay Osman Durmaz)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Gunter, Enes Atlı, (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-20, 30-32, 20-25, 25-21, 11-15
Süre: 142 dakika (27, 40, 23, 32, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-2 yenildi.