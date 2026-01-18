Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'daki maçta Halkbank'ı setlerde 25-23, 25-20 ve 25-18'lik skorlarla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erol Akbulut

Galatasaray HDI Sigorta : Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wriht, Can Koç)

Halkbank : Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Samet Baltacı, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan)

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 92 Dakika (31, 32, 29)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
