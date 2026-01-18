Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'daki maçta Halkbank'ı setlerde 25-23, 25-20 ve 25-18'lik skorlarla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erol Akbulut
Galatasaray HDI Sigorta : Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wriht, Can Koç)
Halkbank : Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Samet Baltacı, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan)
Setler: 25-23, 25-20, 25-18
Süre: 92 Dakika (31, 32, 29)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor