Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz

Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)

Galatasaray HDI Sigorta : Ahmet Tümer, Jiri Kovar, Patry, Cardosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Zaytsev, Doğukan Ulu)

Setler: 21-25, 14-25, 25-22, 11-25

Süre: 99 dakika (28, 23, 28, 20)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
img

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
img

Cezaevinde AIDS olduğu iddia edilen mahkum koğuşta ölü bulundu
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.