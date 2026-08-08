Galatasaray'a Hazırlık Maçında Villarreal Engel

Galatasaray, evinde oynadığı hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'e 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, bu dönemin 5. ve son hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Selim Şenöz yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı oldu.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Günay Güvenç, Roland Sallai, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Sivaslıoğlu, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Berat Luş ve Ada Yüzgeç bekledi.

Aslan'da ikinci yarı oyuna Jankat Yılmaz, Arda Ünyay, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Yusuf Sivaslıoğlu, Berat Luş ve Ada Yüzgeç dahil oldu.

Stoper tandeminde Lemina-Jakobs başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal karşısında stoper hattında Mario Lemina ve Ismail Jakobs ikilisine görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, 46. dakikada yerini Arda Ünyay'a bırakırken, Ismail Jakobs'un yerine 73. dakikada Kazımcan Karataş oyuna dahil oldu.

Yönetime transfer tepkisi

Galatasaraylı taraftarlar, transferlerin yapılmamasıyla ilgili yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Dursun Özbek transferler nerede?', 'Sabrımız taşıyor, transfer nerede?', 'Yönetim uyuma, transferler nerede?', 'Taraftar burada, transferler nerede?' tezahüratlarında bulunarak transferlerin bir an önce yapılması için çağrıda bulundu.

Galatasaray'ın golü Victor Osimhen'den geldi

Galatasaray, Villarreal karşısında 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların golünü 5. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Villarreal'in gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Ayoze Perez, 41. dakikada da Georges Mikautadze attı.

Okan Buruk, kırmızı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın başında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Buruk, maçın 5. dakikasında hakeme itirazının ardından sarı kart gördü. Hakeme itirazlarını sürdüren Okan Buruk, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

5 hazırlık maçında 3 mağlubiyet

Villarreal mücadelesiyle yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçını oynayan Galatasaray, 3. mağlubiyetini aldı. Hazırlık döneminde toplam 5 maç yapan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken, Avusturya kampında İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti. Aslan, RAMS Park'ta oynanan müsabakada ise Fransa ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı