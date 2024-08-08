Galatasaray, Hatayspor ile Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk edeceği Hatayspor ile ligde 9. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 67. sezonun ilk haftasında Galatasaray yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Hatayspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan sarı-kırmızılılar, Hatay mücadelesiyle hem sezona galibiyetle başlamak hem de Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisini unutturmak istiyor.

9. randevu

Galatasaray ile Hatayspor bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen olmak üzere 5 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti. Aslan'ın 15 golüne, Hatay 10 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Mersin'de oynanan müsabakayı Hatayspor 2-1, İstanbul'daki maçı ise Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

3 futbolcu transfer etti

Galatasaray yaz transfer döneminde bugüne kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Norwich City'den Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, Kopenhag'dan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ve Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi transfer etti.

3 sezon sonra evinde başlayacak

Galatasaray 3 sezonun ardından seyircisi önünde sezona start verecek. Deplasmanda oynadığı son 3 sezonda 2021-2022'de Giresunspor'u 2-0 ve 2022-2023'te de Antalyaspor'u 1-0 yenerken, 2023-2024'te ise Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak 2020-2021 sezonuna sahasında Gaziantep FK ile oynayarak başlayan Aslan, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Son 10 sezondaki başlangıçları

Galatasaray, Süper Lig'de son 10 sezonda sezonun ilk maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sadece 2019-2020 sezonun ilk haftasında deplasmanda mücadele ettiği Denizlispor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Aslan geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Okan Buruk, Süper Lig'de 11. sezonunu yaşayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 11. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Buruk, yer aldığı 10 sezonda Elazığspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir FK ve Galatasaray'ı çalıştırdı. 50 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de geride kalan 10 sezonda Galatasaray ile 2, Başakşehir FK ile de 1 kez şampiyonluk yaşadı.

Fernando Muslera, Galatasaray ile 14. sezonunda

Galatasaray'a 2011-2012 sezonu yaz döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, istikrarıyla sarı-kırmızılıların efsaneleri arasına girdi. Galatasaray'da resmi maçlarda en çok forma giyen yabancı futbolcu olan Kaptan Muslera, Süper Lig'de de 14. sezonuna başlayacak. Sarı-kırmızılılarda aynı zamanda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu da olan 38 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. - İSTANBUL