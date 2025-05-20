Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transferde gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması beklenirken, yeni kaleci arayışlarında rota Real Madrid'e çevrildi.

GALATASARAY'DAN LUNIN'E TEKLİF

Defensa Central'in haberine göre; Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki kaleci Andriy Lunin için Madrid yönetimine iki teklif sundu. Tekliflerden birinin Galatasaray'a, diğerinin ise İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya ait olduğu belirtildi.

REAL MADRİD'DE KAZANDIĞINDAN FAZLA MAAŞ ÖNERİLDİ

Ukraynalı kaleci için teklif yapan her iki kulübün de yıldız kaleciye şu anki maaşından daha yüksek bir teklif sunduğu ifade edildi. Öte yandan Real Madrid'in başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun, Lunin'in takımda kalmasından yana olduğu iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 13 maça çıkan Andriy Lunin, bu karşılaşmalarda 19 gol yedi. Tecrübeli eldiven, 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.