Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 geride bıraktı. İlk yarıda Barış Alper Yılmaz'ın kafa golü ve Göztepe'den Godoi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ayrıca, Galatasaraylı futbolcular, vefat eden teknik adam Mircea Lucescu'yu andı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Lemina, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk.19 Godoi (Kendi kalesine) (Galatarasaray)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
