Galatasaray-Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray-Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Galatasaray ile Göztepe arasındaki maç saat 17.00'de başlayacak.
  • Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
  • Maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış ve Osimhen yer alıyor.
  • Göztepe'nin ilk 11'inde Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson ve Juan yer alıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ligin zorlu takımlarından Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇ SAAT 17.00'DE

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
