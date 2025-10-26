Galatasaray-Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ligin zorlu takımlarından Göztepe'yi konuk edecek.
MAÇ SAAT 17.00'DE
RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.