Süper Lig'de 30. hafta görünümü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Zirvede Galatasaray'ın puanı 71'e yükselirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise 65 puanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 23 gol atıldı. Lider Galatasaray, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olurken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, sahasında Başakşehir karşısında puan kaybetti. Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a mağlup oldu.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanla sıralandı.

Ligde 30. hafta maçları ve sonuçları:

Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 2

Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2

Kocaelispor: 1 - Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 2

Kasımpaşa: 1 - Alanyaspor: 0

Samsunspor: 2 - Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
500

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı

Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı

Yılın yasak aşk bombası