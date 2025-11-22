Galatasaray, Gençlerbirliği Maçına 4 Değişiklikle Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kocaelispor maçının 11'ine göre Gençlerbirliği müsabakasında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli maçlar için verilen aradan önce son oynadıkları Kocaelispor müsabakasının 11'ine göre Ankara ekibi karşısında 4 değişiklikle başladı. Buruk; Uğurcan Çakır Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yerine Günay Güvenç, Kazım Karataş, Gabril Sara ve Roland Sallai'ye görev verdi.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında aldıkları hak mahrumiyeti cezasından dolayı kadroda bulunmuyor.

Günay Güvenç 12 maç sonra 11'de

Teknik Direktör Okan Buruk, kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e görev verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma giyen Güvenç, 8'i lig, 4'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 maç sonra 11'de görev aldı.

Kazım Karataş, sarı-kırmızılı formayla 655 gün sonra sahada

Galatasaray'da sol bekte Kazımcan Karataş, 11'de başladı. Sarı-kırmızılılarla son olarak 6 Şubat 2024 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bandırmaspor maçında forma giyen Karataş, o sezonun devamında MKE Ankaragücü'nde, 2024-2025 sezonunda da Rus ekibi FC Orenburg'da kiralık oynadı. 22 yaşındaki futbolcu böylece Gençlerbirliği karşılaşmasıyla 655 gün sonra resmi maçlarda sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı. Kazımcan Karataş, bu sezon ayrıca Kayserispor ve Göztepe müsabakalarında da yedek kulübesinde beklemişti.

İlkay Gündoğan 35 gün sonra kadroda

Sarı-kırmızılıların son olarak Süper Lig'deki Başakşehir maçında forma giyen İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt mücadelesinin son antrenmanında sakatlanmıştı. 35 yaşındaki futbolcu bu süreçte Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere 5 maçta oynayamadı ve Gençlerbirliği müsabakasıyla 35 gün sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.

Gürpüz kardeşler rakip

Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması Gürpüz kardeşlerin de rekabetine sahne olacak. Sarı-kırmızılılarda Gökdeniz Gürpüz ile Ankara ekibinde de Göktan Gürpüz forma giyiyor. Ağabey Göktan 11'de yer alırken, kardeşi Gökdeniz ise yedek kulübesinde bekledi.

Skorbord çalışması tamamlandı

Galatasaray'da stadyumdaki yenileme çalışmaları devam ediyor. Stadyumun dış cephesine ışıklandırma yapan sarı-kırmızılılar, iç tarafında da tribünlerin arasında LED'ler yapmıştı. Güney tribününün üstünde bulunan skorbord ile çalışma da tamamlandı. Daha büyük skorbord yapan Galatasaray buradan reklam alarak ekstra gelir kazanma hedefliyor. Kuzey tribündeki skorbord için en yakında zaman çalışmalar başlayacak.

Basın tribünü yenilendi

Sarı-kırmızılı kulüp, basın tribününde de yenilikler gerçekleştirdi. Basın tribünündeki masa, koltuk ve elektronikleri yenilirken, iç taraftaki çalışma ve dinlenme alanında düzenlemeler yapılarak, modern görünüm kazandırıldı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray müsabakaya; Günay Güvenç, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Furkan Koçak, Çağrı Balta ve Arda Ünyay bekledi. - İSTANBUL