Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

GALATASARAY, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Victor Osimhen ise tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek.