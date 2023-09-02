Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Galatasaray, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP,

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

GAZİANTEP FK: Batuhan Şen- Ömürcan Artan, Djilobodji (Dk.84 Arda Kızıldağ), Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic (Dk.68 Veliu), Furkan Soyalp, Bikel (Dk.84 Ogün Özçiçek), Maxim, Gradel, Riascos (Dk.68 Markovic)

GALATASARAY: Muslera –Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino (Dk.85 Kazım Can Karataş), Torreira, Kerem Demirbay (Dk.80 Halil İbrahim Dervişoğlu), Mertens (Dk.80 Kaan Ayhan), Tete (Dk.62 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk.80 Bakambu)

GOLLER: Dk.5 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 63 ve Dk. 72 Icardi ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Ertuğrul Ersoy, Djilobodji ( Gaziantep Fk )

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mertens'in şutunda kaleciden dönen topu Kerem Aktürkoğlu, ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5'inci dakikada sağ kanattan Tete'nin ceza alanına ortasına yükselen Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu savunmadan döndü. Ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Kerem Aktürkoğlu, topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

21'inci dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı korner atışında ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

31'inci dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kazandığı korner atışında Kerem Demirbay'ın ortasına yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu savunmaya çarparak tekrar kornere çıktı.

32'nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Riascos'un pasıyla ceza alanında buluşan Ömürcan'ın vuruşunu Muslera kurtardı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Gradel'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Dijiobodji'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

63'üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla buluşan Icardi'nin vuruşu ağlara gitti. Bu vuruş ofsayt gerekçesiyle gol olarak kabul edilmedi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından hakem golü geçerli sayarak orta noktayı gösterdi: 0-2

72'nci dakikada Ömürcan'ın müdahalesi ile ceza alanı içerisinde Icardi'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Icardi, topu ağlara yolladı: 0-3

75'inci dakikada Mertens ceza alanında topla buluştuktan sonra topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.

83'üncü dakikada Sacha Boey'in ceza alanına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun röveşatasında top yandan dışarı çıktı.

89'uncu dakikada Ömürcan'ın ceza alanına ortasında Riascos'un vuruşunu Sacha Boey kale çizgisinden çıkardı.

Mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.