Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleri ön plana çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında savunma arkasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip verdiği pasta Mauro Icardi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 0-2

71. dakikada ceza sahası sol köşesinde Ömürcan'ın müdahalesiyle Mauro Icardi'nin yerde kalması sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, kaleci Batuhan Şen'in solundan ağlarla buluşturdu. 0-3

75. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde el olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

89. dakikada Ogün'ün ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

90. dakikada Ömürcan'ın ortasında Nelsson'dan seken topu Boey son anda çizgiden çıkardı.

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Gaziantep FK: Batuhan Şen, Mustafa Eskihellaç, Papy Djilobodji (Arda Kızıldağ dk. 84), Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Marko Jevtovıc (Valmir Veliu dk. 68), Furkan Soyalp, Janio Bikel (Ogün Özçiçek dk. 84), Maxim, Max Gradel (Lazar Markovıc dk 68), Riascos

Yedekler: Mustafa Burak, Luka Stankovski, Mirza Cihan, Ulaş Zengin, Onurhan Babuşcu, Khacef

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Kazımcan Karataş dk. 85), Lucas Toreira, Kerem Demirbay (Halil Dervişoğlu dk. 80), Tete (Barış Alper dk. 62), Dries Mertens (Kaan Ayhan dk. 80), Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi (Cedric Bakambu (dk. 80)

Yedekler: Günay Güvenç, Leo Dubois, Emin Bayram, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 5), İcardi (dk. 64 ve 72 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Djilobodji Gaziantep FK) - GAZİANTEP