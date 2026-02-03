Haberler

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Lina Yang'ı kadrosuna kattı

Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, 31 yaşındaki Çinli orta saha oyuncusu Lina Yang ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Yang'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu için "Lina Yang'a Galatasaray'a 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lina Yang, profesyonel kariyerinde Shanghai Shengli, Paris Saint-Germain, Levante ve Lazio formalarını giydi. Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen Lina Yang, milli takımıyla 2022 yılında Asya şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500

