Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirim;

Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Brezilyalı orta saha Türk futbol tarihinin ise en pahalı ikinci transferi oldu. Listede başı Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya bu yaz kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri çekiyor.

Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi şu şekilde;

1- Gabriel Sara: 18 milyon euro

2- Mario Jardel: 17 milyon euro

3- Nicolo Zaniolo: 15 milyon euro

4- Mbaye Diagne: 13 milyon euro

5- Armindo Bruma: 13 Milyon euro

Türk futbol tarihinin en pahalı 5 transferi ise şöyle;

1- Youssef En-Nesyri: 19.5 milyon euro

2- Gabriel Sara: 18 milyon euro

3- Mario Jardel: 17 milyon euro

4- Cengiz Ünder: 15 milyon euro

5- Nicolo Zaniolo: 15 milyon euro

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.