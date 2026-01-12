Haberler

Galatasaray kafilesi Muğla'da

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray, Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşmak üzere Muğla'ya geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı coşkuyla karşıladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'ya geldi.

Fethiye İlçe Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verdi.

İlçe merkezi ile yol güzergahında meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, kafileyi kalacağı otele uğurladı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

