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Galatasaray, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen futbolcunun peşinde

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Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa bir süre kala temaslarını sıklaştıran Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatması sonrası yeni bir isim arayışına girdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Lille formasıyla harika bir sezon geçiren ve Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen futbolcu Jonathan David'i listeye aldığı öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sezonu kapatması sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Osimhen'in yanına Icardi'yi aratmayacak bir isim için çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar Lille formasıyla harika bir sezon geçiren Jonathan David için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan golcü için girişimlere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ DEVLER LİGİ'NDEN ELEMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenik ayrıldığı ilk karşılaşmanın rövanşında rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off şansını kaçırmıştı. Normal süresi 1-0 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına gidilirken, temsilcimizi yıkan gol 118. dakikada Jonathan David'in kaydettiği penaltıdan gelmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen futbolcunun peşinde

TALİBİ ÇOK

Yönetim ocak ayında David'in menajeriyle görüşerek hem kariyer planları hem de olası talipleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunacak. 24 yaşındaki futbolcunun ismi çok sayıda Avrupa deviyle beraber anılıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen futbolcunun peşinde
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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