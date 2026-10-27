Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 22 puanla Süper Lig liderliğine yükseldi

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste galibiyetlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki yenilmezlik serisini 40 maça, rakibine karşı ligdeki mağlubiyetsizlik serisini ise 5 maça çıkardı.

EVİNDE 40 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı son 40 maçta mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, o tarihten bu yana RAMS Park'ta çıktığı 40 lig müsabakasında 32 galibiyet ve 8 beraberlik alarak yenilgisizlik serisini sürdürdü.

FENERBAHÇE'YE KARŞI LİGDE SERİYE BAĞLADI

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla deviren Galatasaray, ezeli rakibine karşı ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekibe, Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024'te mağlup olan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından rakibiyle ligde oynadığı 5 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu 5 maçlık süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek rakibine üstünlük kurdu.

RAMS PARK'TA GALATASARAY'DAN 7'NCİ ZAFER

Galatasaray, 2011 yılında açılan stadyumunda ağırladığı Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sayısındaki üstünlüğünü korudu. RAMS Park'ta bugüne kadar oynanan 18 derbide sarı-kırmızılı ekip 7'nci galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe 5 galibiyette kaldı, 6 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. İlk kez 18 Mart 2011'de derbi heyecanının yaşandığı ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik skorla galip geldiği mabedinde sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplam 21 kez havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip ise bu karşılaşmalarda 14 golle yanıt verdi.

VICTOR OSIMHEN BU SEZONKİ 9'UNCU GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen derbiye damga vurdu. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Nijeryalı yıldız, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamdaki gol sayısını 9 yaptı. Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki 6'ncı derbi sınavına çıkan Nijeryalı golcü, sarı-lacivertli fileleri de 5'inci kez havalandırmış oldu. Öte yandan Galatasaray, Osimhen'in forma giydiği 6 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek rakibine karşı mağlubiyet yaşamadı.

OKAN BURUK'TAN 120'NCİ GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındaki 151'nci lig maçında 120'nci galibiyetini yaşadı. Bu süreçte takımıyla 31 müsabakada 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Buruk, rakip fileleri 356 kez sarsarken kalesinde 126 gol gördü. Fenerbahçe derbisiyle birlikte sarı-kırmızılı kariyerindeki 12'nci ezeli rekabet sınavına çıkan tecrübeli teknik adam, ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci Galatasaray teknik direktörü olan Okan Buruk, 5 galibiyetli Gündüz Kılıç'ı yakaladı. Bu alanda 7 galibiyetle Fatih Terim zirvede yer alıyor.

OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE'YE KARŞI 7'NCİ ZAFERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı 12'nci derbi sınavından galibiyetle ayrıldı. 2022 yazında sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 12 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 7'nci galibiyetini elde etti. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 3 beraberlik alırken, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı toplam 25 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcının takımları bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı