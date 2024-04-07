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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıktı.

ICARDI 1. DAKİKADA GOL ATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasına gitmesi ve yarıda kalmasının ardından akıllarda TFF'nin yol haritası merak konusu oldu.

Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.

Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak.

Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi İlgili Maddeleri

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (15)

Orhan Karakisla:

fenerbahçe'nin yeter artık d3me zamanı geldi.ali koç ve yönetimi tebrik ediyorum

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Erdem Keleşoğlu:

Fenerbahçe yi rezil eiyorsun

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Alpaslan Çelik:

Bilip bilmeden konuşuyosun helal olsun başkan helal olsun FENERBAHÇE süpersiniz. Bundan sonra sessiz kalınmayacak.

yanıt67
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VATOZZ:

Gerçekten bir Beşiktaş li olarak Ali Koç'u destekliyorum. TFF başkanı ve MHK dahil bütün hakemler ihraç edilip yerine yabancı hakem getirilmeli.

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F Ö:

Neyini destekliyorsun her türlü hakem desteği arkasındaysan yaptıkları şımarıklığımı

yanıt17
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Sinan Bulduk:

Hahahahhaaaa 1. Dakikada yiyince arkalarına bakmadan kaçtılar :D

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Emin Alıç:

Berabere iken çekileydiniz ya akılsızlar

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Hak Adalet:

Derdimize bak. Nasıl kurtulacağız bu dertten ülke olarak (:

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Eclipse Moon34:

Galatasaray golü atamasaydı haydi diyelimki fener gol atmıştı bence bu protesto değil rezalet birilerinin ayıbı bu Beşiktaş zamanında 2 bayern Münih maçı arasında derbi oynamıştı bu fenevliler gibi ağlamamıştı şanlı kartalım

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Sinan Bulduk:

Bir de yabancı hakem istiyorlar , yerli hakemlerden aldığınız haksız puanlara bakın önce ??

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