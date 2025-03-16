Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulan paylaşımında "İyi geceler Galatasaray ailesi!", "Hedef 25" ve "Konsantrasyon" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılılardan karşılaşma sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.
FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE PAYLAŞIM YAPTILAR
Galatasaray, söz konusu paylaşımında "İyi geceler Galatasaray ailesi!" ifadelerine yer verirken, "Hedef 25" ve "Konsantrasyon" kelimelerini de kelimelerini de kullandı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım;