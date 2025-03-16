Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılılardan karşılaşma sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE PAYLAŞIM YAPTILAR

Galatasaray, söz konusu paylaşımında "İyi geceler Galatasaray ailesi!" ifadelerine yer verirken, "Hedef 25" ve "Konsantrasyon" kelimelerini de kelimelerini de kullandı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;