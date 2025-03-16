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Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulan paylaşımında "İyi geceler Galatasaray ailesi!", "Hedef 25" ve "Konsantrasyon" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılılardan karşılaşma sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE PAYLAŞIM YAPTILAR

Galatasaray, söz konusu paylaşımında "İyi geceler Galatasaray ailesi!" ifadelerine yer verirken, "Hedef 25" ve "Konsantrasyon" kelimelerini de kelimelerini de kullandı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Yine olun ne olacak Avrupa sıfır çekip gelirsiniz. Türkiye Ligi gereksiz bir Lig.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Şampiyon Galatasaray oleyy oleyy

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

??ASLAN SANLI CiMBOOOMUM GüMBüüüR GüüüüMBüR 1905 2025 25.ci SAMPiYONLUK = OKADARRRRRRRRRR KUDURRRRRRUN BiiiiC FENEVLiLER

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

FENERLİ HAKEM CİHAN AYDININ KIRMIZI KART JOKERİNE RAĞMEN FENERİ ZORTLATAN SAMSUNSPOR VE BAŞKANINI TEBRİK EDERİM. UMARIM BİR DAHA TV LERDE ADAMA SAYGISIZLIK YAPMAZSINIZ YOKSA BÖYLE ZORTLATIRLAR..

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Haber YorumlarıRevolver:

ortalığı karıştıracak ne söylenmiş ? gayet normal bir paylaşım

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Ortalığı siz karıştırıyorsunuz kıt zekanız ve aptal başlıklarınızla. İşiniz gücünüz yalan dolan

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne var bu paylaşımda ortalığı karıştıracak.. .

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Haber Yorumlarıkadiroecal:

GS son 32 Maçında 3 Galibiyet almış. Avrupa • Galatasaray 1-1 Anderlecht X Arsenal 4-1 Galatasaray X Galatasaray 0-4 Dortmund Dortmund 4-1 Galatasaray Anderlecht 2-0 Galatasaray X Galatasaray 1-4 Arsenal X Galatasaray 0-2 Atletico •Astana 2-2 Galatasaray Galatasaray 2-1 Benfica XX Bentica 2-1 Galatasara Atletico 2-0 Galatasara • Galatasaray 1-1 Astana • Galatasaray 3-0 Moskova XPorto 1-0 Galatasaray • Galatasaray 0-0 Schalke Schalke 2-0 Galatasaray Moskova 2-0 Galatasaray Galatasaray 2-3 Porto • Brugge 0-0 Galatasaray Galatasaray 0-1 PSG Galatasaray 0-1 Real Madrid Real Madrid 6-0 Galatasaray • Galatasaray 1-1 Brugge XPSG 5-0 Galatasaray XPSV Eindhoven 5-1 Galatasaray Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven • Galatasaray 2-2 Kopenhag Manchester United 2-3 Galatasaray • Galatasaray 3-3 Manchester United X Galatasaray 1-3 Bayern Munih Bayern Munih 2-1 Galatasaray XX Kopenhag 1-0 Galatasara Young Boys 3 - 2 Galatasara) 3 galibiyet 8 beraberlik 21 maglubiyet Atilan gol: 28 Yenilen 78

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