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Galatasaray, Fenerbahçe maçı için yabancı hakem istiyor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini talep ediyor. Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile oynanacak çeyrek final maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yabancı hakem talep edecek. Aynı şekilde, Fenerbahçe de kupa maçına yabancı hakem istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasındaki mücadele Kadıköy'de oynanacak.

YABANCI HAKEM İSTEYECEKLER

Galatasaray, Fenerbahçe ile kupada deplasmanda oynayacağı maçın ardından yabancı hakem konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. Galatasaray Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak çeyrek final maçı için TFF'den yabancı hakem talep edecek.

Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbide Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından kupadaki hakemin de yabancı olmasını istiyor. Galatasaray Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak çeyrek final maçı için TFF'den yabancı hakem talep edecek.

YABANCI HAKEM, 10 BİN POLİS

Galatasaray ayrıca, Kadıköy'de oynanacak derbide şartların Seyrantepe ile aynı olmasını ve yabancı hakem ile birlikte 10 bin polisin de görev yapmasını istiyor.

FENERBAHÇE DE YABANCI HAKEM İSTİYOR!

Fenerbahçe de kupa maçına yabancı hakem istiyor. Kupadaki eşleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz." dedi.

Rangers ile oynanan maç öncesi konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum." demişti.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için yabancı hakem istiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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