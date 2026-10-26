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Galatasaray Fenerbahçe derbisini 2-1 kazanınca futbolcular taraftarla üçlü çektirdi

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Galatasaray Fenerbahçe derbisini 2-1 kazanınca futbolcular taraftarla üçlü çektirdi
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip orta sahada yuvarlak oluşturup üçlü çektirerek galibiyeti kutladı; taraftarlar Aleksey Batrakov'u tribüne çağırdı ve Dursun Özbek futbolcuları alkışladı.

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi galibiyetini taraftarıyla birlikte kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra orta sahada yuvarlak oluşturdu ve hep birlikte üçlü çektirdi. Taraftarlar ayrıca Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u ayrı olarak tribüne çağırdı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de futbolcuları alkışladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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