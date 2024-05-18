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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pasla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.

Kaynak: AA / Spor

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