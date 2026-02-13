Haberler

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 5 Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u 5-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Icardi 3 gol atarak star oyuncu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Onguene'nin geri pasında araya giren Osimhen, müsait pozisyondaki Icardi'ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Jankat yakın köşeden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

68. dakikada Osimhen'in topuk pasında Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

70. dakikada İlkay'ın savunma arkasına havadan pasında topla buluşan Barış Alper'in sağ taraftan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Icardi, ağlara gönderdi. 4-0

71. dakikada Rotariu'nun sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra vuruşunda savunmadan seken topu Metehan yakın mesafeden filelere yolladı. 4-1

87. dakikada Singo'nun sağ taraftan içeri çevirdiği topu Onguene ters vuruşla kendi kalesine gönderdi. 5-1

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Kaan Ayhan dk. 74), Davinson Sanchez (Wilfried Singo dk. 46), Abdülkerim Bardakcı (Renato Nhaga dk. 58), Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Yaser Asprilla dk. 46), Mauro Icardi, Noa Lang (Barış Alper Yılmaz dk. 65), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Lucas Torreira

Teknik Direktör: Okan Buruk

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski (Charles Raux Yao dk. 80), Emre Akbaba (Taşkın İlter dk. 60), Lenny Pintor (Metehan Altunbaş dk. 46), Angel Torres (Denis Radu dk. 46), Umut Bozok (Dorin Rotariu dk. 60)

Yedekler: Marcos Monteiro, Abdou Khadre, Ismaila Manga, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atilla Gerin

Goller: Yunus Akgün (dk. 2), Mauro Icardi (dk. 33, 48 ve 70), Jerome Onguene (dk. 87 k.k.) (Galatasaray) Metehan Altuntaş (dk. 71) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Bedirhan Özyurt (dk. 38) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Taşkın İlter, Mateusz Legowski (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

