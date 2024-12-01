Galatasaray, Eyüpspor Maçında 2 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları AZ Alkmaar maçının 11'ine göre Eyüpspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları AZ Alkmaar maçının 11'ine göre Eüypspor maçında 2 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk, Victor Nelsson ile Michy Batshuayi'nin yerine Metehan Baltacı ile Roland Sallai'ye görev verdi.

Metehan Baltacı 3. kez 11'de

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Metehan Baltacı, Eyüpspor müsabakasında 11'de yer aldı. Metahan bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile Bodrum FK karşılaşmalarına da 11'de başlamıştı. 22 yaşındaki futbolcu son olarak AZ Alkmaar maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. Metehan Baltacı geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Lucas Torreira'ya plaket verildi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'ya plaket ve üzerinde 100 numaralı adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'a çiçek verdi

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı ilk kez rakip oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ısınmada Turan'ı tribünlere çağırıp tezahüratlarda bulunurken ayrıca atkı ve çiçek verdi.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Eyüpspor maçına Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi ve Efe Akman yer aldı.

Tribünler doldu

Galatasaraylı taraftarlar, Eyüpspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran taraftarlar, ısınmada futbolcuları tek tek tribünlere çağırıp, tezahüratlarda bulunarak destek oldu. - İSTANBUL