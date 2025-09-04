Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, 14 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda, transfer edilen İlkay Gündoğan da yer aldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, takımla ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
