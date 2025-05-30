Galatasaray Evinde Yine Yenilgi Almadan Sezonu Tamamladı

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde yaptığı 18 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Sezonu evinde kapatan sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 18 iç saha maçında da mağlup olmadı. Aslan oynadığı maçlarda 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve topladığı 48 puanla bu alanda da zirvede yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde Kasımpaşa ile 3-3, Eyüpspor ile 2-2 ve Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kalarak mağlubiyet almadı.

Sarı-kırmızılılar ligde evindeki son yenilgisini 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe derbisinde yaşamıştı. - İSTANBUL