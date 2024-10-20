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Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma, topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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