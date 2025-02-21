Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçlarının tamamlanmasıyla UEFA ülke puanı güncellendi. Galatasaray, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise Anderlecht'le berabere kalarak tur atladı. İngiltere, İtalya ve İspanya sıralamanın ilk üç sırasında yer alırken, Türkiye 10. sırada yer aldı. İşte güncel puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçları tamamlandı. Rövanş maçlarının ardından son 16 bileti alan takımlar netlik kazandı.
GALATASARAY ELENDİ, FENERBAHÇE TURLADI
Galatasaray, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda Anderlecht'le berabere kalarak tur atladı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum;
1. İngiltere | 97.446
2. İtalya | 85.981
3. İspanya | 80.846
4. Almanya | 77.535
5. Fransa | 64.950
6. Hollanda | 59.900
7. Portekiz | 55.816
8. Belçika | 49.400
9. Çekya | 41.450
10. Türkiye | 40.100