Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçları tamamlandı. Rövanş maçlarının ardından son 16 bileti alan takımlar netlik kazandı.

GALATASARAY ELENDİ, FENERBAHÇE TURLADI

Galatasaray, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda Anderlecht'le berabere kalarak tur atladı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum;

1. İngiltere | 97.446

2. İtalya | 85.981

3. İspanya | 80.846

4. Almanya | 77.535

5. Fransa | 64.950

6. Hollanda | 59.900

7. Portekiz | 55.816

8. Belçika | 49.400

9. Çekya | 41.450

10. Türkiye | 40.100