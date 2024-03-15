Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı

Güncelleme:

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı. Sözleşme 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yeni Zelanda ekibi New Zealand Breakers'ta oynayan ABD'lı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girecek opsiyonuyla birlikte 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Ekmas, oyun kurucu pozisyonuna bir transfer gerçekleştirdi ve ABD'li oyuncu Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Galatasaray, 180 cm boyundaki Amerikalı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile birlikte 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers forması giyen Parker Jackson-Cartwright'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da Cheshire Phoenix, Saint-Quentin, Telekom Baskets Bonn, ASVEL ve Beşiktaş'ta forma giydi.

Son olarak 2023 yazında New Zaeland Breakers ile sözleşme imzalayan Jackson-Cartwright, NBL'de bu sezon çıktığı 30 maçta 20.6 sayı ve 5.8 asist, 2.8 ribaunt ve 1.9 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Basketbol Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Menderes Durgut kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Günyüzü Belediye Başkan adayı Menderes Durgut kaç yaşında, nereli? Ali Ünal kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan adayı Ali Ünal kimdir? Yasin Kazankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Çifteler Belediye Başkan adayı Yasin Kazankaya kaç yaşında, nereli? Cemal Ceylan kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Cemal Ceylan kimdir? Cafer Akmeşe kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Beylikova Belediye Başkan adayı Cafer Akmeşe kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Yavuzeli adayı Hüseyin Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Şehitkamil adayı Okan Kısacık kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu? Hikmet Özkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Alpu Belediye Başkan adayı Hikmet Özkan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kocaman kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Yakutiye Belediye Başkan adayı Yusuf Kocaman kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Şahinbey adayı Bekir Saltan kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Oğuzeli adayı Mehmet Bozkurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Oğuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Aytekin Er kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Uzundere Belediye Başkan adayı Aytekin Er kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nurdağı adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Hancı kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tortum Belediye Başkan adayı Ahmet Hancı kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title