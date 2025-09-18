Haberler

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a Deplasmanda 3-1 Yenik Duruma Düştü

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray'ın golünü Yunus Akgün kaydederken, Frankfurt'tan Davinson Sanchez (k.k.), Can Uzun ve Burkardt gollerle takımına katkı yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Yunus'un ceza sahası sol çaprazdan ceza sahasına girip, rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada Singo'nun pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda top kaleci Zetterer'den döndü.

24. dakikada ceza yayından İlkay'ın yerden kullandığı serbest vuruşta, arka direkte bomboş durumda Barış Alper'in vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

30. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Eren Elmalı'ya çarpan top kaleye doğru yönelirken, Eren son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

37. dakikada Yunus'un hatalı pasında araya giren Doan'ın şutunda Davinson Sanchez'e de çarpan top ağlara gitti. 1-1

45+2. dakikada sağ kanattan Burkardt'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Can Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

45+4. dakikada sol kanattan Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Burkardt, kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Frankfurt

Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun

Yedekler: Jens Grahl, Kaua Santos, Elias Baum, Aurele Amenda, Timothy Chandler, Oscar Hojlund, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elye Wahi, Bahoya, Aurelio Buta, Michy Batshuayi

Teknik Direktör: Dino Toppmöller

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Davinson Sanchez (dk. 37 k.k.), Can Uzun (dk. 45+2), Burkardt (dk. 45+4) (Eintracht Frankfurt), Yunus Akgün (dk. 8) (Galatasaray)

Sarı kart: Burkardt (Eintracht Frankfurt) - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
