Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten derbinin ardından yapılan basın toplantısında sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı - kırmızılı yedek kulübesine yönelik, "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadesi tepkilere neden olmuştu.

DROGBA'DAN JOSE MOURINHO'YA DESTEK

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıktı. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Galatasaray'ın eski forveti Drogba, sosyal medya hesabından Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım.

Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

İşte o paylaşım;