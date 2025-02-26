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Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Mourinho'nun 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi sonrası gelen ırkçılık suçlamalarına karşı Drogba, sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı. Drogba, "Babam nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten derbinin ardından yapılan basın toplantısında sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı - kırmızılı yedek kulübesine yönelik, "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadesi tepkilere neden olmuştu.

DROGBA'DAN JOSE MOURINHO'YA DESTEK

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıktı. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Galatasaray'ın eski forveti Drogba, sosyal medya hesabından Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti.

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım.

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

İşte o paylaşım;

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

ASLAN DROGBA SENDEVGWCMiSTEN iYi BiLiRSiN GOOOHPAAA FENEViN SUYUNU iCEN KUDURUYO SAGA SOLA SALDIRIYO MERTTSiZ HAKAN GiBi GAWAAAD MACUUN GiBi FIRRILDAK MIZZIKCI iBiiiNE KUZUCUK ALi GiBi iTTOS

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Haber YorumlarıFatih Sen:

Yanlış saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir.

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Haber Yorumlarıademsakarr:

ne ağlak takım ya. olum fetönün dibinden ayrılmadın neyse ya

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Sus Drogba bu malum yapı seni de linçler şimdi

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

drogba haklı mourinho ırkçı değil sadece ceza gerektirecek bir hakareti söyledi hepsi o kadar. her naneyi ırkçılığa çekmeyin amel defterinize bakan melekleri bıktırmayın...

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

Bu kapakta çamur atmada üstüne bulunmayan GS ye hayırlı olsun. dinleri imanları yalan iftira kumpas bu klübün. Eskiden sadece sevmezdik şimdi iğreniyoruz artık

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

anana sor

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