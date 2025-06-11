Galatasaray Efsanesi Muslera Türkiye'ye Veda Etti

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Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından ailesiyle birlikte Türkiye'yi terk ederek ülkesine döndü. Muslera, son maçının ardından İstanbul'da dostlarıyla vakit geçirdi ve vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

Galatasaray efsanesi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve ülkesine gitti.

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Bugün İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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