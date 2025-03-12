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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: Hakemler olmasa çok kırmızı kart çıkar

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşma olay yarattı. Bolayır'ın, "Çok sert futbol oynayan futbolcular var. Doğru dürüst hakemler 2 dakikada atarlar. Çok sert oynuyoruz çok. Hakemler idare etmese ikinci sarı kart kırmızıdan çok topçu gider" ifadelerini kullanması üzerine toplantıda tepkiler yükseldi.

Süper Lig devi Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.

"HER MAÇTA ZOR GÖTÜRÜYORUZ OLAYI"

Bolayır, "Maçları hiç kaçırmıyorum, devamlı seyrediyorum. Galatasaray - Samsunspor maçı, kritik bir maç. Maçı alamayacağız gibi bir durum var. Zaten hep yüreğim hopluyor. Her maçta zor götürüyoruz olayı. Nasılsa Osimhen çıkar dedim, bir kafa atar bitirir maçı dedim. Aynı şey oldu. Bir ara mağluptuk galiba. 2 tane gol atıldı. Fakat, stadın anonsu birden bire coştu. 'Goooolll Mario Icardi' diye bağırıyor. Nasıl bir saygısızlık bu. Bu insan, insan olarak. Karakter, alçakgönüllü adam. Ben onu tenkit ettim. Bir insandır ya, Icardi mi değil, onun da çok yararları var şampiyonlukta. Bazı meselelerde onu beğenmiyorum. İyi bir futbolcu, inkar edemem. Icardi atmıyor golü, bu anonsu yapan arkadaş neden böyle yapıyor. Hoşuma gitmedi, arz ettim. Basit mevzu değil. Alçakgönüllülük gösterdi, reaksiyon gösterseydi ne olurdu. Bir de tribünlere de sirayet etti. Tribünler de 'Icardi gooll' dedi. Bu nasıl bir şey" dedi.

"HAKEMLER İDARE ETMESE ÇOK KIRMIZI KART ÇIKAR"

Turcan Bolayır, "Okan Hoca'ya da sözlerim lütfen gitsin. Rica ediyorum. Çok sert futbol oynayan futbolcular var. Doğru dürüst hakemler 2 dakikada atarlar. Çok sert oynuyoruz çok. İsim vermiyorum. Biraz daha dikkatli gitmekte yarar var. Turcan Bey konuşuyor diyorsunuz, göreceğiz. Hakemler idare etmese ikinci sarı kart kırmızıdan çok topçu gider" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAMI BEĞENMEYEN ÇIKSIN"

Bu sözler üzerine topluluktan itirazlar ve tepkiler yükselince Turcan Bolayır, "Benim konuşmamı beğenmeyen çıksın. Buradan tın tın gittiler geçenlerde, güle güle. Dinlemek istemeyen varsa çıkabilir. Benim görüşüm var. Siz de bunları görüyorsunuz. Öyle bir sert giren futbolcular var ki yere yatıyor. Sivasspor maçını alalım. Bir futbolcumuz yerde yattı. Sivasspor maçında yerde yatan ayağı kırıldı zannettik. 3 gün sonra maça çıktı. Doğru mu hareket, değil! Ben aleyhte değil reel konuşuyorum. Ben 56 yıl Galatasaray Lisesi'nde hocalık yaparak geçirdim. Elimden neler geçti. Ben aleyhte yapacak insan mıyım! Ben doğruları konuşuyorum. Müdahale etmeyin bana" yanıtını verdi.

TEPKİ ALDI

Divan Kurulu'nda yer alan diğer üyelerin tepkisini çeken Turcan Bolayır, "Madem istemiyorsunuz. Özür dilerim sizleri rahatsız ettiğim için..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: Hakemler olmasa çok kırmızı kart çıkar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Hoca dogru soylemis. Dogru soyleyeni dokuz koyden kovarlar.

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Haber Yorumlarıman:

adam gözlüklü olduğu halde gerçekleri görüyor, bazı e.bsller görmüyor. hayret !!!

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Haber Yorumlarıharun fazıl:

Zaten biz Hakemlerin Cinconları kolladığını yıllardır biliyoruz. Arif-Hakan, Mesut Bakkal, Erman, Ahmet gibilerin şimdi itiraflar etmesi çok enteresan değil.

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Habermi simdi bu :D iyice biktirdiniz

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Hoca yanlışlıkla fetoya karışmış kurtulması dileğiyle

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Haber YorumlarıSer_hat:

Dayının beyni sulanmış

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Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Meyveli ağacı (Galatasaray ı) taşlayan çok olur. İçten bile taşlanır. İçtekilerde bile çekememezliğe sebep olur.

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