Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecekleri maçın ilk 8'e kalmak için önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolculardan Ismail Jakobs, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve spiker Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileyerek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Bizim için önemli bir karşılaşma olacak. İlk 8 hedefimiz devam ediyor. Bu yüzden önemli bir maç. Rakibimizin puan durumundaki yeri kimseyi aldatmasın. Kendi liglerinde liderler. İyi oyunculara sahipler. Hazırlık maçlarını da takip ettik. Rakibimiz, iyi bir takım. İyi oyunculara sahipler. Taraftarın desteğiyle galibiyet elde etmek istiyoruz. Maçın favorisiyiz ama rakibimiz de iyi bir takım." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular her maçı önemsiyor ama sonuçta onlar da insan"

Konsantrasyon sorunu yaşamadıklarını belirten Okan Buruk, "17 maç üst üste deplasmanda kazanan takıma 'Konsantre olmuyorsunuz.' diyemezsiniz. Her maçı önemsiyoruz. Her rakibe saygı duyuyoruz. Hatayspor maçının ikinci yarısını domine ettik. Şu anda ligde 6 puanla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. O maçlarda da top bir türlü içeriye girmedi. Çok fazla pozisyon bulmuştuk. İç sahada oynadığımız bütün maçları kazandık. Oyuncular her maçı önemsiyor ama sonuçta onlar da insan. Çok fazla maç oynuyoruz. Lig dışında Türkiye Kupası ve Avrupa Lig var. Milli takım karşılaşmaları da var. Oyuncular bu yoğun tempoda zorlanabilir. Ben bunlara rağmen başarılı gittiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Yedek kulübesinin daraldığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "UEFA Avrupa Ligi'nde Rolland Sallai ve Eyüp Aydın listede değil. Bu oyuncular yarın şans bulabilecek oyunculardı. İyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelenler önemli ama maça başlayan oyuncular da maçı kazandıracak kalitede. Ajax maçından sonra transferlerimizi listeye yazabiliyoruz. Oyuna giren oyuncular performansı önemli oluyor. Burada da iş biraz bize düşüyor. Oyuncularımızı daha hazır hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu vurgulayan Buruk, "İlk 8'e girersek bir tur daha az oynayacağız. Ana hedefimiz de final oynamak. Onu hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Çekilen kura, maçlar ve sakatlıklar önemli. Bir Türk takımı olarak tekrar final oynamak istiyoruz. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa başarısını devam ettirmek istiyoruz. Güçlü takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi de büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, ligin sonuna kadar bütün maçları kazanmak"

Hatayspor maçına kadar zorlu takımları mağlup ettiklerini belirten Buruk, "Göztepe ve RAMS Başakşehir, daha üst sıralarda yer alan takımlardı. Onları yendik. Hatayspor daha alt sıralarda yer alıyor. 17 maç üst üste kaznamıi bir takım var. Demek ki bu maçları iyi oyunuyoruz. Hedefimiz, ligin sonuna kadar bütün maçları kazanmak. Biz kendi işimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında ise "Solskjaer, Türk futbolu için hayırlı olsun. Önemli bir teknik adam. Futbolcu ve teknik adam olarak Avrupa'da önemli işler yaptı. Bu tür isimlerin ülkeye gelmesi önemli. Beşiktaş ve Türk futbolu için hayırlısı olsun." dedi.

Victor Osimhen'in üst düzey bir santrfor olduğunu belirten Buruk, "Golcü oyuncular, bazen pozisyona göre öncelik almak için hareket gösterebiliyorlar. Önemli olan goller atması ve pozisyonun içinde olması. Bütün maçlarla ilgili analiz yapıyoruz. Burak Yılmaz, Türk futbolunun en iyi golcülerinden biriydi. Savunma arasında çok gezerdi. Ofsaytta düşmediğinde golünü atardı. Osimhen için de aynısını söyleyebiliriz. Video analizle nasıl daha iyi olabileceğini göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

En çok pozisyona giren takımlardan biri olduklarını vurgulayan Buruk, "Bitiricilikte ligin en iyi takımıyız. Maç maç sorun olabilir. Önemli olan pozisyona girmek. Oyunu devam ettirmek istiyoruz. Önceliğimiz hücum. Bu yüzden pozisyon verebiliyoruz. Gol yemeden kapattığımız maç sayısı az. Bu da mutsuz olduğumuz yerlerden biri. Attığımız gol sayısı fazla ve bu sevindirici. Bireysel performanslar da önemli olabiliyor. Amacımız, daha az gol yiyen bir Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Jakobs: "Ana hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa Ligi"

Futbolculardan Ismail Jakobs her maçın önemli olduğunu belirterek, "Kazandığımız takdirde bu büyük bir adım olacak. Ana hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa Ligi. Bu organizasyonda başarılı olacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fiziksel durumuna değinen Jakobs, "Tamamen iyileştim. Fizik olarak da kendimi iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

Adaptasyon sorunu yaşamadığını belirten Jakobs, "Takımın arkadaşlarım, teknik ekip ve çalışanlar adaptasyonu kolaylaştırıyorlar. Çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Maç kazandıkça daha da birbirimize sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.