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Hatırı sayılır bir para kazandıracak! Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

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Galatasaray, Derrick Köhn'ü satın alma opsiyonuyla birlikte Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralık gönderdi. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda Alman ekibi sarı-kırmızılılara 5 milyon 125 bin euro ödeme yapacak. Ayrıca anlaşmada, geçici transfer dönemi için 400 bin euro tutarında şarta bağlı bonus da yer alıyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri resmiyete kavuştu. Sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ü Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdi.

KAP AÇIKLAMASI

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."

Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

BU SABAH ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

25 yaşındaki sol bek, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek ve yeni takımına imza atmak için Bremen'e gitmişti. Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

TFF'YE DE BİLDİRİLDİ

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Köhn'ün bugün itibariyle Almanya'ya transfer olduğu bilgisi yer aldı.

Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 3.3 milyon euroya Alman ekibi Hannover'den kadrosuna kattığı Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Alman futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ozan Polat:

Allah kurtarmış. Zararın neresinden dönülse kârdır. Şimdi sıra Ziyech ve Zaha’da.

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