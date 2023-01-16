Galatasaray derbisi sonu oldu! Jorge Jesus'un toz kondurmadığı futbolcu apar topar gönderiliyor

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Gustavo Henrique, ligin ikinci yarısını göremiyor. Sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'dan 1,4 milyon euro ücretle kiralanan 29 yaşındaki stoper, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla sonunu hazırladı.

SAMET AKAYDIN GELİNCE YOL GÖZÜKTÜ

Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın'ın stopere monte edilmesiyle Gustavo yerini kaybetti. Gustavo'nun ayrılığıyla yabancı kontenjanında eli rahatlayacak olan Kanarya, kaleci veya golcü ile bu boşluğu dolduracak.

JESUS'UN ISRARIYLA GELDİ

Gustavo Henrique transferine taraftarlar karşı çıkmıştı. Ancak Jorge Jesus'un ısrarı nedeniyle yönetim bu transferi yapmaya mecbur kalmıştı.