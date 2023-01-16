Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray derbisi sonu oldu! Jorge Jesus'un toz kondurmadığı futbolcu apar topar gönderiliyor

Spor Haberleri

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Sarı-Lacivertliler'de bileti kesilen ilk isim Gustavo oldu. Sezon başında Jorge Jesus'un ısrarıyla kadroya katılan Gustavo Henrique'nin gönderilmesiyle yabancı kontenjanında yer açılacak.

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Gustavo Henrique, ligin ikinci yarısını göremiyor. Sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'dan 1,4 milyon euro ücretle kiralanan 29 yaşındaki stoper, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla sonunu hazırladı.

Galatasaray derbisi sonu oldu! Jorge Jesus'un gözbebeği apar topar gönderiliyor

SAMET AKAYDIN GELİNCE YOL GÖZÜKTÜ

Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın'ın stopere monte edilmesiyle Gustavo yerini kaybetti. Gustavo'nun ayrılığıyla yabancı kontenjanında eli rahatlayacak olan Kanarya, kaleci veya golcü ile bu boşluğu dolduracak.

Galatasaray derbisi sonu oldu! Jorge Jesus'un gözbebeği apar topar gönderiliyor

JESUS'UN ISRARIYLA GELDİ

Gustavo Henrique transferine taraftarlar karşı çıkmıştı. Ancak Jorge Jesus'un ısrarı nedeniyle yönetim bu transferi yapmaya mecbur kalmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Gustavo Henrique Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title