Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek

Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesi Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk için transfer girişimlerine başladı. Başkan Dursun Özbek'in bizzat ilgilendiği transferin gerçekleşmesi için Liverpool'un onayı gerekiyor. Transferin belirleyici bir süreç olan Konate'nin sözleşme durumu ve İngiliz ekibinin iki stoperini birden kaybetmek istememesi ihtimali üzerinde duruluyor. Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ve haziran ayında resmi adımların hızlanacağı belirtildi.

Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesi dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçti.

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRİYOR

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk transferiyle bizzat ilgileniyor.

VAN DIJK SÜRPRİZİ

Bu sezon Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda RAMS Park atmosferinden etkilenen Hollandalı savunmacının, sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFERDE KRİTİK DETAYLAR

Transferin gerçekleşmesi için Liverpool'un onayı gerekirken, Konate'nin sözleşme durumu bu süreçte belirleyici olabilir. İngiliz ekibinin iki stoperini birden kaybetmek istememesi ihtimaller arasında gösteriliyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ve haziran ayında resmi adımların hızlanacağı ifade edildi. Bu sezon 45 maçta forma giyen Van Dijk, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Şaziye Ceyhan
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler

Bayram sonrası gözler Meclis'te! İşte tarihi kurulun üyeleri
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Milli yıldızımızın lüks garajına bakın

Milli yıldızımızın lüks garajına bakın
Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv'de ilginç görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor