Galatasaray'dan Usulsüz Bilet Girişimi Açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rize spor ile sahasında oynadıkları maçta stadyuma usulsüz ve kaçak giriş yapan taraftarların, e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirkete bağlı stat sorumlusu tarafından içeriye alındığını ve yaptıkları şikayet sonrası emniyet güçlerinin söz konusu şahısları yakaladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30.08.2025 tarihinde RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Çaykur Rize spor karşılaşmasında, kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır.

Ayrıca, yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırarak usulsüz giriş yaptıkları belirlenmiş, bu kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatılmış ve kombine kartları iptal edilmiştir.

Bu süreçte göstermiş oldukları iş birliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü, karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek; tespit ettiği her usulsüzlükte, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak, kulübümüz ile kamunun zarara uğratılmasına karşı etkin mücadelesini sürdürecektir.

6222 Sayılı Kanun uyarınca; federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamaz. Yetkisiz bilet satışı yapan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası; biletleri değerinin üstünde satan kişiler hakkında ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, kulübümüzün taraf olduğu spor müsabakalarına ilişkin olarak loca, kombine ve sair biletlerin yalnızca kulübümüzün resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız. Kulübümüz dışında herhangi bir şahıs veya kurumdan bilet satın alınmamasını, bu tür girişimlerin de info@galaasaray.com adresi üzerinden bildirilmesini rica ederiz." - İSTANBUL