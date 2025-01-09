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Kullanılan ifadeler çok ağır: Galatasaray, TFF'ye istifa çağrısı yaptı

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Galatasaray, PFDK'nın taraftarlar hakkında verdiği tribün bloke cezalarıyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Federasyonu yandaş olmakla itham eden sarı-kırmızılılar, "Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!" ifadeleriyle federasyona istifa çağrısı yaptı.

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disipli'nin Kurulu (PFDK) tarafından verilen tribün bloke cezalarına çok sert tepki gösterdi. Federasyonu yandaşlıkla suçlayan sarı-kırmızılılar, istifa çağrısı yaptı.

"TFF, BİR KULÜBÜN YANDAŞLIĞINI YAPIYOR"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

" Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek...

TÜRK SPORUNA DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN İSTİFA EDİN"

Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"

Kullanılan ifadeler çok ağır: Galatasaray, TFF'ye istifa çağrısı yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

dursun sen kafayı yemişsin ..işine gelmeyen durumlarda ciyak ciyak bağır dur her maçta uydurma penaltılara hiç sesin çıkmıyor biraz adaletli olun yazık rakip takimların tiyatro penaltılarla hakemlerle hak yerken bakıyorum rahatsın karşı taraf hakkını arasın o zaman avaz avaz saldırıp duruyorsun yazık

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Haber YorumlarıMurat Can:

fb yapıdan bahsediyordu fetöcüyapı hakemler kemalist diye alikoçla uğraşıyordu şimdi yabancı hakemler geliyor hadi bakalım fetöcülerin yuvası gs şimdi seni görelim niye rahatsız oluyon ki yabancı hakemlerden avrupada oynamıyonmu bu hakemlerle

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Haber YorumlarıErol Yamak:

Günün en komik haberi ???? gerçekten ne yiyip ne içiyorlar merak ediyorum ??????

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Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Hayatımda bunlar kadar utanmaz bunlar kadar …..görmedim Bunlar alenen tehdit ediyor yanak okşattıklarına sesleniyor her yaptıkları yanına kar kaldığı için şımartılmış ve alıştırılmış Bu gs Türk futbolu için beka sorunudur

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Haber YorumlarıFerit Er:

karaborsa bilet yasak bahis reklami forma pis para

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Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Yandaşlık demişken 7 Nisan da Gazi Antep’te Eski tff başkanı büyükekşi ile Ayakkabı fabrikasında ne konuştunuz neleri müzakere ettiniz Büyükekşi gönderilirken de gs dönüp beni sattınız dedi Satış olduğuna göre büyükekşi size şampiyonluk mu verdi??

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Haber Yorumlarıemre null:

bu spor kulupleri kim ki sayin cumhurbaşkanımızın sportif temsilcisi tff ye karşı geliyor laf söylüyor şimdi yabanci ülkeler gördü mu alay ediyorlar ne kqdar başarısız bir devlet yönetimi koskoca tff başkanını çocuk gibi azarliyorlar diyor kesinlikle tff ye sataşmak yasaklansin polemiğe girmek de

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