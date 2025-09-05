Galatasaray'dan TFF'ye Eyüpspor maçı için başvuru
Galatasaray, Eyüpspor ile 14 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın cumartesi gününe alınmasını talep etti. Sarı-kırmızılılar, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile Almanya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Galatasaray, Eyüpspor maçının bir gün öncesine alınmasını talep etti.
