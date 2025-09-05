Haberler

Galatasaray'dan TFF'ye Eyüpspor maçı için başvuru

Galatasaray, Eyüpspor ile 14 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın cumartesi gününe alınmasını talep etti. Sarı-kırmızılılar, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile Almanya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Galatasaray, Eyüpspor maçının bir gün öncesine alınmasını talep etti.

Süper Lig devi Galatasaray, ligin 5. haftasında oynanacak olan Eyüpspor maçının cumartesi gününe alınması için TFF'ye başvurdu.

BAŞVURU YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile Almanya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Galatasaray, Eyüpspor maçının bir gün öncesine alınmasını talep etti.

Ertelemez çünkü onu oraya getiren kimse onun dediği olur gör bak adalet beklemeyin

koça bir sorim döneyim sanaa

