Galatasaray'dan TFF'ye Eyüpspor maçı için başvuru

Süper Lig devi Galatasaray, ligin 5. haftasında oynanacak olan Eyüpspor maçının cumartesi gününe alınması için TFF'ye başvurdu.

BAŞVURU YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile Almanya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Galatasaray, Eyüpspor maçının bir gün öncesine alınmasını talep etti.