Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir ile oynanacak mücadelenin tarihinin değişmesi için harekete geçti.

''17 ARALIK'TA OYNANSIN''

Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan RAMS Başakşehir maçının 1 gün önceye çekilerek 17 Aralık'ta oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nın fikstüründen şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Kupada kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Başakşehir maçımız perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Biz perşembe günü oynayıp lig maçını pazar günü oynayacağız. Trabzonspor, çarşamba oynuyor lig maçını ise pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de maç gününü değişme isteği var.'' demişti.