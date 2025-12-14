Haberler

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü oynanacak RAMS Başakşehir maçının 1 gün önceye çekilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık'ta RAMS Başakşehir ile oynanacak maçın 17 Aralık'a alınması için TFF'ye başvurdu.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası fikstüründen şikayetçi olduğunu ve Başakşehir'in de maç gününü değiştirme isteği olduğunu belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir ile oynanacak mücadelenin tarihinin değişmesi için harekete geçti.

''17 ARALIK'TA OYNANSIN''

Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan RAMS Başakşehir maçının 1 gün önceye çekilerek 17 Aralık'ta oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nın fikstüründen şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Kupada kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Başakşehir maçımız perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Biz perşembe günü oynayıp lig maçını pazar günü oynayacağız. Trabzonspor, çarşamba oynuyor lig maçını ise pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de maç gününü değişme isteği var.'' demişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

ülkenin bekasıdır Galatasaray bu net

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

TFF Başkanının eski Trabzonspor başkanı olduğunu unutmayalım!!!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Galatasaray'ın müracaatı kabul olmaz olması için adının fener olması gerekir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

