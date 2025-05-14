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Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı

Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
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Türkiye Kupası final maçında Galatasaray, Stefan Savic ile Victor Osimhen arasında yaşanan pozisyon sonrasında Savic'in hakeme tepkisi nedeniyle kırmızı kart bekledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçın ilk yarısının bir pozisyonunda kırmızı kart bekledi.

SAVIC İÇİN KIRMIZI KART İTİRAZI

Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Bu faulün ardından verilen karara sinirlenen Savic, gördüğü kartın ardından hakem Cihan Aydın'a sert itirazlarda bulundu. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, Galatasaray'ın serbest vuruş ile oyuna başlamasını istedi.

İşte Savic'in hakem Cihan Aydın'a tepkisi;

Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

pozisyonda faul bile yok yüzsüzluge bak cinconlularda

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Haber YorumlarıSeremoni:

Aynı hareketi gs li biri yapsaydı kırmızı görmüştü çoktan

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Sen Hakeme kafa atacaksın sen bu oyunla sahada kalacaksın öyle mi Avrupa'da olsa şu maç direkt kırmızı kart

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Haber YorumlarıMehmet Ilalsik:

hakem bu kadar da taraflı olamaz. adamları zar zor finale getirdiler yetmedi kupayı hediye ettiler. gruptan zor çıktı bu takım

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