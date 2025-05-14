Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçın ilk yarısının bir pozisyonunda kırmızı kart bekledi.

SAVIC İÇİN KIRMIZI KART İTİRAZI

Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Bu faulün ardından verilen karara sinirlenen Savic, gördüğü kartın ardından hakem Cihan Aydın'a sert itirazlarda bulundu. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, Galatasaray'ın serbest vuruş ile oyuna başlamasını istedi.

İşte Savic'in hakem Cihan Aydın'a tepkisi;