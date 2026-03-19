Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

Galatasaray Kulübü, saat 04.30'da bir açıklama yaparak Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang ve Victor Osimhen'in son durumu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ameliyat edileceği, Victor Osimhen'in de kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.

  • Galatasaray'ın futbolcusu Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve alçı yapıldı.
  • Galatasaray'ın futbolcusu Noa Lang'ın sağ el başparmağında ciddi kesik oluştu ve ameliyata alınacak.
  • Osimhen ve Lang'ın sakatlıkları, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında meydana geldi.

Galatasaray Kulübü, saat 04.30'da bir açıklama yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.

İKİ OYUNCUDAN DA KÖTÜ HABER

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Rabbim şifa versin , can tatlıdır, dişimiz ağrısa uyuyamıyoruz.. inşaallah iyileşirler.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

