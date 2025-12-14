Galatasaray'dan Fernando Muslera için tebrik mesajı

Galatasaray, Estudiantes ile Arjantin'de şampiyon olan eski kalecisi ve kaptanı Fernado Muslera'ya tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Fernando Muslera için yaptığı paylaşımda, "Estudiantes ile Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera'yı tebrik ederiz" denildi.

Estudiantes'in finalde Racing Club ile yaptığı müsabakanın penaltılarında iki kurtarışa imza atan Fernando Muslera, şampiyonluğu kazanmalarında önemli rol oynadı. - İSTANBUL