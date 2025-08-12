Demediğini bırakmamıştı! Galatasaray'dan Morata'ya jet yanıt

Süper Lig devi Galatasaray, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada kulüp yönetimini eleştiren Alvaro Morata'yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

MORATA'DAN GALATASARAY'A OLAY SÖZLER

Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Milan'a geri dönen Alvaro Morata, ayrılık sonrası yaptığı veda mesajında kulüp yönetimini hedef alan sözler kullanmıştı. İspanyol golcü, kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını, maaş ve sözleşme haklarının eksik ödendiğini iddia etmişti. Morata, taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür ederken, yönetimi "verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi" nedeniyle eleştirmiş, İstanbul ve Galatasaray taraftarlarının ise kalbinde her zaman özel bir yer tutacağını vurgulamıştı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Morata'nın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.