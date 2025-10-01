Galatasaray'dan Liverpool'u çıldırtacak paylaşım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY'DAN MAÇ SONU FLAŞ PAYLAŞIM

Galatasaray, maçın ardından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Liverpool'a göndermede bulunan Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda 'Asla yalnız yürümeyeceksin, ama bazen puansız da yürüyeceksin' ifadelerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına övgü dolu yorumlar sarf etti.

İşte o paylaşım;