Galatasaray'dan Liverpool'u çıldırtacak paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray, maç sonunda flaş bir paylaşım yaptı. Liverpool'a göndermede bulunan Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda ''Asla yalnız yürümeyeceksin, ama bazen puansız da yürüyeceksin'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
GALATASARAY'DAN MAÇ SONU FLAŞ PAYLAŞIM
Galatasaray, maçın ardından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Liverpool'a göndermede bulunan Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda 'Asla yalnız yürümeyeceksin, ama bazen puansız da yürüyeceksin' ifadelerini kullandı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına övgü dolu yorumlar sarf etti.
İşte o paylaşım;