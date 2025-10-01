Haberler

Galatasaray'dan Liverpool'u çıldırtacak paylaşım

Galatasaray'dan Liverpool'u çıldırtacak paylaşım
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray, maç sonunda flaş bir paylaşım yaptı. Liverpool'a göndermede bulunan Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda ''Asla yalnız yürümeyeceksin, ama bazen puansız da yürüyeceksin'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY'DAN MAÇ SONU FLAŞ PAYLAŞIM

Galatasaray, maçın ardından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Liverpool'a göndermede bulunan Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda 'Asla yalnız yürümeyeceksin, ama bazen puansız da yürüyeceksin' ifadelerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına övgü dolu yorumlar sarf etti.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan Liverpool'u çıldırtacak paylaşım

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Bu bizim demir defansı Paris, Bayern bile geçemez. Lemina ve jakobs ilk 11 de olması gereken adamlardı zaten, Okan bunu ligin en başında yapmalıydı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Futbol böyle olunca güzel çirkeflik yapanlara her maç sonu tehdit ve hakaret edenlere ders olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
