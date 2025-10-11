Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz talip

Süper Lig devi Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki Arjantinli santrfor Mauro Icardi, kulübünden yeni sözleşme teklifi beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

TORINO'NUN HEDEFİ ICARDI

İtalya Serie A ekibi Torino, ligde oynadığı 6 maçta 5 puan toplamasının ardından küme düşme hattının bir sıra üstünde bulunuyor. Sezona ilk 6 hedefiyle başlayan İtalyan ekibi, devre arasında takımını güçlendirmek için şimdiden harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Golcü bir ismi kadrosuna katmak isteyen Torino'nun listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi aldığı belirtildi.

YENİDEN İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Haberde, daha önce İtalya'da Inter forması giyen Icardi'nin ocak ayında ülkeye geri dönerek Torino adına mücadele edebileceği ifade edildi. Torino yönetiminin, Icardi'nin menajeriyle kısa süre içerisinde bir görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 373 dakika süre alan deneyimli golcü, bu maçlarda rakip kalelere 5 gol attı.